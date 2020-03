Dax-Unternehmen fördert Nordhäuser Start-up

In nur einem Monat hat der Dax beinahe 40 Prozent eingebüßt. Die Corona-Talfahrt ist historisch, verzeichnete der Deutsche Leitindex damit doch den größten Absturz des Aktienmarkts, den es in Deutschland je gab. Und doch gibt es aus der Welt der Börse auch gute Nachrichten, zumindest aus Nordhäuser Sicht: Denn seit Kurzem unterstützt mit der Deutschen Telekom ein Dax-Unternehmen das hiesige Start-up-Projekt Tivela.

Eine App für alles, was Fußballfans begeistert

Das hat Tivela-Geschäftsführer Sven Wenzel im Gespräch mit unserer Zeitung verraten: „Weil sie unsere Technologie so gut finden, wurden wir in das TechBoost-Programm der Telekom aufgenommen“, erzählt der Ideengeber einer App, die alles auf nur einem Portal bieten will, was Fußballenthusiasten begeistert.

Vor drei Jahren gründete der studierte Wirtschaftsinformatiker und Vermögensberater gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Mike Hanke das Softwareunternehmen (wir berichteten). Seitdem arbeiten sein Team und Leipziger Programmierer unentwegt an einer App, die neben Statistiken zum Rasensport auch alles Weitere über Fußball liefern soll: Von Klatsch und Tratsch rund um die Sportidole über Inhalte ihrer Facebook- und Instagram-Profile bis hin zur Option, auch die aktuelle Mode der Spieler ganz einfach im Internet zu bestellen.

Vom Kunden- und Vertriebsnetzwerk der Telekom profitieren

Bisher hatten Fußballgrößen, wie Torhüter René Adler, Weltmeister Christoph Kramer oder der Ex-Schalker Naldo, den Nordhäuser unterstützt. Selbst der FC Bayern kooperierte mit der jungen Firma in der Grimmelallee. Nun reiht sich auch die Telekom in diese Riege namhafter Unterstützer ein.

Das Telekommunikationsunternehmen werde Wenzel und seinem Team neben einer Finanzspritze von 100.000 Euro vor allem Zugang zum Kundennetzwerk und umfangreichen Vertriebs- und Marketingkanälen gewähren, berichtet der Tivela-Chef, der auch um einen weiteren Vorteil dieser Zusammenarbeit weiß: „Wenn ein Dax-Unternehmen bei dir einsteigt, ist das ein wahnsinniges Gütesiegel.“ Immerhin hatte die Telekom nach der ersten Interessensbekundung Tivela drei Monate genau geprüft.

Als „tolle Chance“ bezeichnet Wenzel den so entstandenen Schulterschluss mit dem Unternehmen, das 2024 die EM-Übertragungsrechte hat und Tivela da eine riesige Bühne bieten könnte.

Digital-Messe soll als Sprungbrett dienen

Eine erste Tür wird sich für Wenzel dank der Telekom bereits im Herbst öffnen: Auf der „Digital X“, einer der größten europäischen Messen der Digitalbranche, erhält er einen Speaker-Slot, also Redezeit vor großem Auditorium. „Die Messe ist nur geladenen Gästen geöffnet, da kann man sich nicht einkaufen. Sich hier auch noch mit einem Vortrag vorstellen zu können, ist ein Sprungbrett.“

Wenzel hofft, dass auf sein Programm so noch mehr Nutzer – kurz nach dem Start der App waren es bereits 6000 – aufmerksam werden. Vielleicht steige dann noch ein Großinvestor ein. Vom Plan, das Start-up nach Leipzig umzusiedeln, ist Wenzel indes wieder abgerückt. „Wir wollen unsere Idee hier aus dem kleinen Nordhausen groß machen“, sagt er zuversichtlich.