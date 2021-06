Der „Thyra-Floh“ ist der erste automatisiert fahrende Shuttle-Bus in Stolberg.

Der Thyra-Floh startet seinen Probebetrieb in Stolberg

Stolberg. Erstmals rollt ein automatisiert fahrender Shuttle-Bus durch die Fachwerkstadt. Die Feierstunde am 27. Juni ist öffentlich.

Die Harzstadt ist Schauplatz eines Pilotbetriebes. Ein automatisiert fahrender Shuttle-Bus wird eingeführt. Er trägt den Namen „Thyra-Floh“.

Am Sonntag, 27. Juni, startet der Bus erstmals um 10 Uhr vom Marktplatz. Nach einer Feierstunde mit Landes- und Regionalpolitikern rollt der Shuttlebus zu seiner ersten Runde. „Jeweils sechs Personen kann der elektrisch betriebene Kleinbus auf seiner Fahrt befördern“, berichtet Hartmut Zadek vom Institut für Logistik und Materialflusstechnik der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg.

Die Öffentlichkeit ist herzlich zu dieser Feierstunde ab 10 Uhr auf dem Marktplatz eingeladen. Nach den ersten beiden Touren haben die Besucher die Möglichkeit, ebenfalls eine Runde mit dem Shuttle-Bus zu fahren. Aufgrund der beschränkten Kapazitäten von sechs Personen pro Runde bitten die Organisatoren um vorherige Anmeldung unter shuttlebus.stolberg@ovgu.de.

Auch danach steht der Shuttle-Bus für kostenlose Fahrten durch Stolberg zur Verfügung, und zwar am 28. und 29. Juni von 10 bis 16 Uhr. Anschließend ab 30. Juni bis 31. Oktober jeweils von Mittwoch bis Sonntag in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr. An diesen Fahrten kann auch ohne Voranmeldung teilgenommen werden. Unter Berücksichtigung der tagesaktuellen Corona-Richtlinien werden die Fahrgäste gebeten, den Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten und Masken im Bus zu tragen.

Den Namen für den Bus fanden die Projektpartner nach einem öffentlichen Aufruf. Insgesamt 26 Vorschläge waren daraufhin eingegangen. Eine Abstimmung folgte. Mit deutlichem Vorsprung gewann der Name „Thyra-Floh“.

Besonders ist auch das Design des Busses, das sich farblich an den anderen Fahrzeugen der Verkehrsgesellschaft Südharz orientiert.

Die Einmessung der Fahrstrecke ist vergangene Woche erfolgt, ebenso die Schulung der Operatoren, die während des Testbetriebes im Bus mitfahren werden und bei Bedarf eingreifen können.