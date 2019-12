Der Nordhäuser Westkreis im Weihnachtsfieber

Münchenlohra. Vielerorts wurde der erste Advent gefeiert – so auch in Münchenlohra und in der Horseland-Ranch in Bleicherode.

Der tolle Erfolg des ersten Weihnachtsmarktes rund um die Basilika in Münchenlohra überraschte selbst die Organisatoren. Denn mit so einem Andrang hatten sie gar nicht gerechnet. Der Förderverein der Basilika hatte am Samstag gemeinsam mit den Kindern der Kirchgemeinde und Familien aus Münchenlohra einen kleinen, aber feinen Markt auf die Beine gestellt. Mit Waffelbäckerei, Stockbrot für die Kinder, Tombola und Glühwein lockte man unzählige Besucher an die Pfeilerbasilika.