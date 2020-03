Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deutlich mehr Krankentage im Nordhäuser Rathaus

Auch unabhängig von der Corona-Krise beschäftigt sich das Nordhäuser Rathaus dieser Tage vermehrt mit dem Krankenstand in den eigenen Reihen. Der ist in der Verwaltung zuletzt deutlich gestiegen, wie eine Stadtratsanfrage von CDU-Fraktionschef Steffen Iffland ergeben hat. Zwar zählte das Rathaus voriges Jahr 120 Krankentage weniger als 2018. Die absolute Zahl gibt dennoch zu denken: Demnach fehlten der Verwaltung vergangenes Jahr an 15.411 Tagen Mitarbeiter krankheitsbedingt.

Sprunghafter Anstieg nach Amtswechsel des Oberbürgermeisters Besonders Sorgen bereiten dürfte allerdings der sprunghafte Anstieg von Fehlmeldungen genau seit dem Jahr des Amtswechsels von Ex-Oberbürgermeister Klaus Zeh (CDU) und seinem Nachfolger Kai Buchmann (parteilos). Zum Vergleich: 2016 fehlten Angestellte der Stadtverwaltung an 12.924 Kalendertagen, im Jahr darauf waren es 13.823 Krankschreibungen, die im Rathaus eingingen. 2018, also im ersten vollen Jahr unter Buchmann, fehlten Verwaltungsmitarbeiter plötzlich 1700 Tage mehr (15.531). Frust oder Folge von Arbeitsverdichtung? Was der Grund für den signifikanten Anstieg ist, darüber lässt sich trefflich spekulieren. Ist es Frust und fehlende Motivation, wie CDU-Fraktionschef Iffland jüngst öffentlich mutmaßte? Oder ist es die Arbeitsverdichtung, wie sie viele Branchen umtreibt und im Rathaus gar an Zahlen belegbar ist: Denn die Verwaltung wurde zwischen 1996 und 2019 von 460 Planstellen auf 373 verschlankt. Und das obwohl zeitgleich Personal der fusionierten Orte Petersdorf, Rodishain, Stempeda und Buchholz übernommen wurde, ebenso wie eine Standesbeamtin der Gemeinde Hohenstein. Allein in den vergangenen vier Jahren verließen 88 Mitarbeiter das Rathaus, hieß es auf Ifflands Anfrage. Dem entgegnete das Rathaus zudem, dass sich mit Stichtag 31. Januar 2020 allein 16 Mitarbeiter länger als zwei Wochen im Krankenstand befunden hätten. Suche nach Gesundheitsrisiken Angesichts solch alarmierender Zahlen reagiert das Rathaus entsprechend, wie sich bei Stadtpressesprecher Lutz Fischer auf Anfrage erfahren lässt: Hauptziel der Stadtverwaltung ist es ihm zufolge, die „Gesundheitsrisiken für unsere Beschäftigten zu minimieren und langfristig die Leistungsfähigkeit“ des Hauses zu erhalten. Daher analysiere aktuell das Haupt- und Personalamt in Kooperation mit verschiedenen Krankenkassen und anhand von anonymisierten Statistiken den Grund der erhöhten Werte. Mit den Ergebnissen wolle man Maßnahmen ergreifen und die betriebliche Gesundheitsförderung noch zielgerichteter einsetzen, so Fischer.