Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die besten Weihnachtsbaumwerfer im Südharz ermittelt

Die Tradition der Knutfeste hat auch im Landkreis Nordhausen Einzug gehalten. In nicht weniger als sieben Südharzer Gemeinden wurde am Wochenende das Fest der brennenden Weihnachtsbäume gefeiert. In Niedersachswerfen (Foto) beispielsweise wurden am Samstag die Besten im Weihnachtsbaumweitwurf ermittelt, die Kinder erhielten dafür Süßigkeiten. Danach konnten sich die vielen Besucher am wärmenden Feuer und diversen Getränken erfreuen.