Die hohe Kreisumlage dämpft den Optimismus in Harztor

Harztor. Trotz Abgaben in Millionenhöhe will die Gemeinde Harztor an ihren begonnenen Projekten festhalten und den Zustand weiterer Straßen in den Dörfern verbessern.

Die Gemeinde Harztor agiert finanzpolitisch im grünen Bereich. Trotz aller Krisen. Bürgermeister Stephan Klante (parteilos) registriert bei den Investitionen der Kommune „seit 2019 eine Kurve nach oben“. Dieses jetzt auslaufende Jahr bildet den bisherigen Höhepunkt. Die Gemeinde hat rund 2,2 Millionen Euro investiert – so viel wie noch nie.

Eine ebenso große Summe sei in den kommenden Jahren nicht zu erwarten, befürchtet der Gemeindechef. Dafür gebe es mehr als einen Grund. Für Unmut sorge auf jeden Fall die Kreis- und Schulumlage. Gegenwärtig müsse die Gemeinde Harztor rund 3,5 Millionen Euro an den Landkreis zahlen. Und Stephan Klante ahnt nichts Gutes, wenn er in die Zukunft schaut. Die Umlagen werden in den nächsten Jahren wohl noch höher, vermutet er. Vom Freistaat erhält Harztor eine Zuwendung von zwei Millionen Euro. „Das Geld reichen wir komplett und direkt an den Landkreis weiter“, ärgert sich Klante.

Freibäder werden jährlich mit 300.000 Euro subventioniert

Trotz allem will die Gemeinde an ihrem Kurs festhalten und wichtige Projekte wie die Straßenreparaturen fortsetzen. „Wir haben dieses Jahr damit begonnen, etliche Straßen in Niedersachswerfen und Harzungen in einen ansehnlichen Zustand zu bringen“, berichtet der Bürgermeister. „Diese Arbeiten wollen wir unbedingt ab Frühjahr auch in Ilfeld und Neustadt leisten.“

Und Harztor will sich ebenso weiterhin den Luxus leisten, drei Freibäder zu betreiben (in Ilfeld, Niedersachswerfen und Neustadt). Die vergangene Saison habe Mut gemacht. Die Besucherzahlen im Sommer waren gut. Aber dennoch muss die Gemeinde ihre Freibäder jedes Jahr mit rund 300.000 Euro subventionieren. „Auch in Zukunft wird es an dieser Stelle nie ohne Zuschuss gehen“, weiß Klante.