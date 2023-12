Die Thüringer Allgemeine sucht die schönsten Leserfotos aus Nordhausen und Umgebung

Nordhausen. Welche Häuser im Landkreis Nordhausen haben den schönsten Weihnachtsschmuck? Wir suchen die schönsten Fotos, die wir dann auch veröffentlichen werden.

Der erste Advent ist gerade vorüber. Einige Weihnachtsmärkte haben die Südharzer bereits eingeladen, um die besinnliche Zeit bis Weihnachten so richtig zu genießen. Und einige Südharzer nutzen die dunklen Tage, um Haus, Hof und Garten weihnachtlich herzurichten. Beispiele aus Obergebra, der Nordhäuser Blumensiedlung oder auch Niedersachswerfen waren stets ein schöner Blickfang.

Wenn auch Sie ihre Anwesen und Häuser geschmückt haben und andere Leser an der Pracht teilhaben lassen wollen, schicken Sie uns einfach Fotos in einer Dateigröße von mindestens einem Megabyte per Mail an nordhausen@funkemedien.de. Vergessen Sie bitte nicht, ihre Kontaktdaten und einige Zeilen erklärenden Text. Die schönsten Bilder werden wir dann in der Zeitung veröffentlichen.