Die Zeit läuft Neustadt davon

In unmittelbarer Nachbarschaft des Herrenhauses in Neustadt soll im Kurpark das Kurmittelhaus entstehen. Daraus wird nun wohl nichts werden.

Fast ein Jahr ist es her, dass am sanierten Verwalterhaus in Neustadt der letzte Stein gesetzt wurde. Das „Haus des Gastes“ nahe am Gondelteich beherbergt nicht nur die Außenstelle des Naturparks Südharz, sondern auch einen Veranstaltungsraum, der für vielfältige Zwecke genutzt werden kann. Auch im benachbarten Herrenhaus tut sich einiges. Dort ist Restaurator Karsten Burgdorf unermüdlich am Werk. Bis zur Fertigstellung dieses Gebäudes werden aber wohl noch einige Jahre vergehen. Und wenn es soweit ist, finden die Besucher dann dort unter anderem eine Kurarztpraxis von Dr. André Haas vor. Das passt zum Kurort Neustadt.