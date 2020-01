Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diebe fliehen mit Handwagen nach Kellereinbruch in Nordhausen

Mit einem Handwagen und zwei Rädern eines weiteren Handwagens verschwanden unbekannte Ganoven nach einem Kellereinbruch am Dienstag am Roßmannsbach in Nordhausen-Ost, berichtete am Mittwoch die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Die Südharzer Beamten müssen beinahe täglich Anzeigen nach Kellereinbrüchen aufnehmen. Vor allem in der Kreisstadt. Das Besondere an dem neuen Fall: Es geschah nachmittags, zu einer Zeit, in der noch viele Menschen auf den Nordhäuser Straßen unterwegs sind!

Die Täter drangen am Dienstag in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr in den Keller gewaltsam ein. Die Nordhäuser Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat das Tatgeschehen beobachtet? Oder wem sind Personen mit einem dunklen Handwagen und einzelnen Rädern in Nordhausen-Ost aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 entgegen.