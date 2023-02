Pfarrerin Sabine Meinhold (links) und Andrea Wiegleb führen zum 1. Drachenfest 2021 in Heringens St.-Michaelis-Kirche das Puppenspiel „Der Kampf des St. Michael gegen den Drachen“ auf.

Drachenkampf mitten in Heringen

Heringen. Wann die feuerspeienden Wesen in Heringen bekämpft werden und was das Drachenfest noch alles zu bieten hat.

Heldenhaft geht es am Samstag, 18. März, in Heringen zu. An der St.-Michaelis-Kirche steigt das Drachenfest der evangelischen Kirchengemeinde, welches auf eine biblische Geschichte zurückgeht. Eröffnet wird das Fest rund um das feuerspeiende Wesen um 10 Uhr mit einem 20-minütigem Puppenspiel für Kinder, die anschließend die Spiel- und Bastelstände erobern können. Für 11.40 Uhr ist ein Drachenkampf vorgesehen.