Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am Montagabend Vor dem Vogel. Gegen 21.40 Uhr brannte ein Keller in einem Wohnblock.

Nordhausen. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind in Nordhausen drei Frauen teils schwer verletzt worden.

Drei Frauen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt – Großeinsatz der Feuerwehr

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Frauen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt – Großeinsatz der Feuerwehr

Drei Frauen sind bei einem Brand in Nordhausen verletzt worden, eine 55-Jährige davon schwer. Aus noch ungeklärter Ursache war am Montagabend gegen 21.40 Uhr ein Feuer in einem Keller eines Wohnblockes Vor dem Vogel ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Aufgrund massiver Rauchentwicklung entschied der Einsatzleiter der Feuerwehr die Evakuierung aller Mieter aus zwei Aufgängen. Insgesamt 28 Bewohner mussten das Gebäude verlassen, sechs davon seien mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht worden. Elf Betroffene wurden vorübergehend in eine Notunterkunft gebracht, alle anderen kamen zwischenzeitlich bei Freunden oder Verwandten unter, so die Polizei.

Spuren des Feuers und der Löscharbeiten. Foto: Polizei

Kurz vor Mitternacht war der Brand gelöscht. Drei Frauen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Noch in der Nacht gaben die Verantwortlichen der Feuerwehr alle Wohnungen wieder frei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Angaben auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Weitere Blaulichtmeldungen