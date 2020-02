Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Frauen räumen beim elften Nordhäuser Grafikpreis ab

Bereits zum elften Mal ist am Sonntag im Nordhäuser Kunsthaus Meyenburg der mit 1500 Euro dotierte Grafikpreis der Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung verliehen worden. Von den 17 nominierten Künstlern entschied sich die Jury für die Leipziger Künstlerin Luise von Rohden. Ihre Werke seien von der Natur inspiriert und hätten eine meditative Wirkung, heißt es in der Begründung, auf die Susanne Hinsching, die Leiterin der städtischen Museen Nordhausen, Vorsitzende der Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung sowie Jury-Mitglied, kurz einging. Anschließend übergab sie das Mikrofon an Wolfgang Asche von der Kreissparkasse Nordhausen.

Dieser lüftete das Geheimnis, welcher der Künstler mit dem Förderpreis des Geldinstitutes in Höhe von 1000 Euro ausgezeichnet wird. Die Wahl fiel auf Ulrike Zabel aus Halle. Sie studierte auf der Burg Giebichenstein und stellte bereits mehrerer ihrer Werke bundesweit aus. „Nun kommt noch eine Würdigung in Form dieses Preises hinzu“, betonte Wolfgang Asche. Er ersparte es sich, näher auf ihre Werke einzugehen, da diese direkt hinter ihm für jedermann sichtbar waren. Neben dem Preisgeld wird der Gewinnerin garantiert, dass ihr eines ihrer Werke abgekauft wird. Obendrein bekommt sie eine eigene Ausstellung in der Galerie des Geldinstitutes. Zu guter Letzt wurde noch der Sieger des Publikumspreises bekannt gegeben, den der Förderverein vom Kunsthaus Meyenburg stiftet. Im Zeitraum vom 11. Januar bis zum 14. Februar beteiligten sich 124 Besucher der Grafikpreis-Ausstellung an der Wahl ihres persönlichen Favoriten. 118 Stimmen konnten am Schluss gewertet werden. Den meisten Zuspruch erhielt die Künstlerin Ink Sonntag-Ramirez Ponce aus Jossgrund. Sie konnte ihren mit 500 Euro dotierten Preis nicht persönlich entgegennehmen. Diejenigen, die beim Publikumspreis mitwirkten, hatten ebenfalls die Chance auf einen Gewinn. Per Zufallslos wurden zwei Damen aus Bad Sachsa und Nordhausen ermittelt, die sich über ein Jahr kostenlosen Eintritt ins Museum sowie Wein freuen können. Die Künstler, die nicht zu den Preisträgern gehörten, bekamen als Anerkennung eine Rose überreicht. Die Ausstellung läuft bis zum 8. März.