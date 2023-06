Drei Tage Jazz auf der Kurzen Meile in Nordhausen

Nordhausen. Der Jazz-Frühling bietet wilde Gitarrenlinien, eine Kultband und Motown-Klassiker parallel zum diesjährigen Rolandsfest. Wann wer genau in Nordhausen spielt.

Der Jazzclub Nordhausen bietet parallel zum diesjährigen Rolandsfest eine musikalische Alternative auf der Kurzen Meile. Am Freitag, dem 9. Juni, spielt ab 20 Uhr die Kultband Embryo.

Seit 53 Jahren lässt sich die Formation nicht von Genre-Grenzen aufhalten, mischt Jazz, Weltmusik, Rock, Psychedelisches und vieles mehr. 2015 übernahm die Multi-Instrumentalistin Marja Burchard, Tochter des Mitbegründers Christian Burchard, die Leitung der legendären Band und führte sie mit so viel Geschick wie Neugier auf neues Terrain.

Es folgen am Samstag, dem 10. Juni, wieder ab 20 Uhr Bawelino und Brunner. Im Duo verbinden sich die wilden Gitarrenlinien des international renommierten und virtuosen Bebob- und Swing-Gitarristen Joe Bawelino mit dem vielstimmigen und heftig swingenden Fingerstyle-Spiel seines Partners Gige Brunner zu einem unerhört guten Sound.

Am 11. Juni ab 17 Uhr erwartet die Besucher dann ein musikalisches Highlight: Sir Chantz Powell und die Soul Allstars, bestehend aus Markus Burger, Werner Neumann, Marcus Horn und Sammy Lucas, bringen urbane Musik aus New Orleans und Detroit auf die Bühne. Von Motown-Klassikern bis zu Stücken aus Chantz Powells neuem Decca-Album vereint das internationale Ensemble R&B, Soul und Jazz. Die Veranstaltung ist ein Höhepunkt des Jazz-Frühlings in Nordhausen.