Dur in Zeiten von Moll: Balkonmusik gegen Corona-Blues

Wer hat es sich „früher“ nicht gewünscht, einfach mal zwei Wochen zu Hause bleiben? Doch nun haben viele mehr Freizeit, als ihnen lieb ist. Sei es, weil sie nicht arbeiten dürfen, Kinder nicht in Bildungseinrichtungen können, soziale Kontakte gemieden werden sollen oder eine Ausgangssperre besteht. Was also tun, um nicht dem Corona-Blues zu verfallen? In unserer neuen Serie „Krisen-Kreative“ stellen wir Südharzer vor, die Einfallsreichtum beweisen, um der Krise die Stirn zu bieten und die neuen Herausforderungen des Alltags zu meistern, gar anderen dabei helfen wollen.

Klassische Musik an der Küchenspüle

Sie haben das Stück schon oft gespielt. Im Orchester, vor Publikum und mit viel Applaus. Doch dieses Mal ist alles anders. Dieses Mal findet alles in einem kleineren Rahmen statt. Genauer gesagt in zwei Fensterrahmen auf einem Balkon. Maxi Kaun greift zu ihrer Klarinette, die ersten Töne der „Ode an die Freude“ erklingen.

Wenige Meter um die Ecke, dort wo das Fenster weit geöffnet ist, steigt Cellist Sebastian Hennemann in das Stück ein. Lässig lehnt er an der Küchenspüle, während die letzten Sonnenstrahlen des Tages sein Gesicht erhellen. Darauf folgt Martina Zimmermann mit ihrem Kontrabass im benachbarten Haus.

Keiner der Musiker des Sondershäuser Loh-Orchesters sieht den anderen und doch spielen sie zusammen dieses verbindende Stück Ludwig van Beethovens, das zeitgleich bundesweit von zahlreichen Künstlern zum Besten gegeben wird.

Corona-Pandemie trifft Musikerszene hart

Ein Balkonkonzert. Um ein Zeichen zu setzen! So wie es in Italien viele Musiker bereits vor ihnen getan haben, um sich und anderen während der Pandemie Mut zu machen. Singen und musizieren gegen die Krise. Dur in Zeiten von Moll.

Allerdings steckt hinter dem gut dreiminütigem Balkonkonzert weitaus mehr, wie Cellist Sebastian Hennemann verrät. Corona trifft die Musikerszene hart. „Wir können wegen der Beschränkungen als Orchester nicht zusammen vor Publikum spielen, geschweige denn proben. Und doch wollen wir die Musik zu den Leuten bringen. Weil es unsere Aufgabe ist. Daher stellte sich uns die Frage, wie wir das ermöglichen können.“ Also folgten die Musiker dem Aufruf der Initiative „Musiker*innen für Deutschland“, griffen jeder für sich zu ihren Instrumenten und zeichneten gleichzeitig das ganze per Video oder Liveübertragung für die sozialen Netzwerken auf.

Kreative Videobotschaften in den sozialen Netzwerken

Eine Strategie, die gerade jetzt von der Theaterleitung erwünscht ist. Denn die kreative Arbeit aller Mitarbeiter verändert sich enorm, wie Marketing-Leiterin Dorothee Probst verrät. „Wir möchten mit unserem Publikum in Verbindung bleiben und senden daher in lockerer Folge kreative Videobotschaften aus unserer Arbeit und interessante Hintergrundinfos, mit denen wir uns und Nordhäusern Mut machen und Freude bereiten wollen.“

Den Anfang machte auf Facebook und Instagram Intendant Daniel Klajner, der „voller Leidenschaft und gespannt wie eine Feder auf den ersten Tag wartet, an dem wieder gespielt werden darf“. Eine Botschaft gab es auch aus dem Büro des Jungen Theaters. Eva Lankau appellierte darin an die Theater-Kids, weiter ihren Text zu üben, denn sobald der Vorhang wieder hochgehe, komme man mit vollen Segeln zurück. Gleichfalls meldete sich Anette Leistenschneider zu Wort, die einen Einblick in einen Klavierauszug des „Barbier von Sevilla“ gewährte, der derzeit für die Schlossfestspiele in Sondershausen in Planung ist und am 10. Juli seine Premiere feiern soll.

Zudem berichtet Probst, dass hinter den Kulissen an der Umstellung des Spielplans für die kommende Saison gearbeitet werde, schließlich wisse man nicht, wie lange das Theater nicht bespielt werden kann. Gerade erst habe gar der ehemalige Intendant Lars Tietje seine Schlossfestspiele am Mecklenburgischen Staatstheater absagen müssen. „Ein großer Schritt, der hoffentlich nicht uns ereilen wird“, so Probst. Bis dahin werde man weiterhin kreative Einblicke hinter die Kulissen geben.

Haben auch Sie kreative Ideen gegen die Krise und wie sich anderen helfen lässt? Dann schreiben Sie uns an nordhausen@thueringer-allgemeine.de oder rufen Sie an unter 03631/605817.