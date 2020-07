Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Edler Korn zu Nordhausens großem Jubiläum geplant

Das 1100-jährige Nordhäuser Stadtjubiläum in sieben Jahren könnte durch ein ganz besonderes Getränk begleitet werden. Das hat jetzt Thomas Müller, Leiter der Traditionsbrennerei, angekündigt. Demnach will sein Haus ab Herbst einen edlen Korn bis zu den Feierlichkeiten im Eichenfass reifen lassen. Geplant sind 400 Liter der Spirituose, die dann 2027 als Premiumgetränk verkauft werden soll. Verplomben werde das historische Fass der ehemaligen Brennerei Hermann Appenrodt neben dem Zoll Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos). Und Müller hat noch eine spezielle Idee für das Behältnis: „Fantasievoll gestaltet werden soll es durch den Nordhäuser Künstler Axel Schumann“, sagt er, ohne Details zu den Motiven zu verraten. „Nur so viel: Die Zahl 7 wird sicher eine Rolle spielen“, verweist Müller auf die Ziffer, die sowohl im Gründungsjahr der Stadt – 927 – als auch in der urkundlichen Ersterwähnung der hiesigen Brenntradition – ab 1507 – eine Rolle spielt.

