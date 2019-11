Ein Abschied auf Zeit für Katrin und Michael Samel aus Herreden

Vier Länder, sieben Tage, 3000 Kilometer: Katrin Samel schnupperte eine Woche Rallye-Feeling. Die Herrederin begleitete ihren Mann Michael auf den ersten Etappen der Benefiz-Rallye „Dresden-Dakar-Banjul“ durch Deutschland, Frankreich, Spanien und Marokko. In Marrakesch mussten beide Abschied nehmen. Katrin flog zurück in die Heimat, während ihre Nichte Maxi Becker als neues Crewmitglied ihren Platz einnahm.

Ihre ersten Rallye-Kilometer sammelte Katrin auf der ersten Etappe von Nordhausen über Niederhorbach nach Castelldefels – in Summe 1700 Kilometer. Noch in Frankreich folgte eine Schrecksekunde.

„Da läuft was aus dem Auto? Kaltes Wasser aus einem Überlauf“, schrieb Katrin Samel, die aber sogleich die mitlesende Fangemeinde beruhigte. „Puh, das war schon mal kein Kühlwasser! Es kam aus dem Überlauf der Klimaanlage, die, wie wir feststellen mussten, die ganze Zeit an war.“

Auf die lange Etappe folgte am nächsten Tag eine kurze mit Stopp in El Puig bei Valencia. Und wieder lief etwas aus. „Beim Einparken vorm Hotel merkten wir, dass der Hyundai leicht Öl verliert. Eine Undichtheit an der Servoleitung. Es ist noch nicht dramatisch, der Ölverlust ist noch gering. Wir fahren weiter und beobachten die Angelegenheit“, erklärte Michael Samel, der am Nachmittag mit seiner Frau das Königliche Kloster besuchte. Am Folgetag ging es weiter in Richtung Südspanien, das Etappenziel lag im 800 Kilometer entfernten San Roque auf Gibraltar. An jenem Tag war abermals Kilometerschrubben angesagt. Das Profil recht bergig. Spektakulär die Fahrt durch die Sierra Nevada. Erst am späten Abend erreichten beide ihr Ziel, ziemlich erschöpft und müde.

Der nächste Tag begann recht früh: Die Rallye-Teams sollten um 7.30 Uhr am Fährhafen in Algeciras sein. Es war zugleich der erste Pflichttreffpunkt der Tour. Nur war die richtige Stelle nicht so einfach zu finden. Es ging kreuz und quer über Hafengelände bis der Treffpunkt endlich gefunden war. Die Überfahrt nach Tanger Med dauerte entspannte zwei Stunden, ebenso wie die Zollformalitäten an der Grenze. „Für marokkanische Verhältnisse ist das sehr wenig“, befand Michael Samel, der es vor zwei Jahren anders erlebte. Auf dem Weg zu ihrem Hotel in Briech gab es eine kleine Besonderheit: Es regnete und zwar ziemlich stark.

Einige Teams hatten sich schon in Europa gefunden, um gemeinsam die nächsten Etappen zu planen und zu fahren. So erging es auch den Samels, die erste Kontakte zum Team „Die Hohnsteiner“ knüpften. In Briech erkundete Katrin mit den „Wüstenkatzen“ Anne und Brigitte den Atlantikstrand. Zu den beiden Teams gesellte sich am nächsten Morgen noch das Team „X-Trail-Schöneiche“. So fuhren sie zu viert in Richtung Marrakesch. Und fast noch ein blinder Passagier: Unbemerkt hatte sich ein kleines Katerchen in ihr Auto geschlichen. Mit Geflügelwurst ließ er sich aus dem Gefährt locken. Ohne Kater ging die Reise weiter, vorbei an Rabat und Casablanca. „Gegen 18 Uhr waren wir dann in unserem Hotel. Die Fahrt mitten durch Marrakesch war die Hölle“, so Michael Samel. Wie gut, dass er mit Katrin eine richtig gute Navigatorin an seiner Seite hatte. „Sie hat uns sicher durch den Wahnsinnsverkehr gelotst.“

Nach dem Einchecken im Hotel hatten sie vom Gewusel noch nicht genug, es zog sie zum zentralen Marktplatz. Wie auch am Folgetag, dem Ruhetag. Vor dem Vergnügen stand zuerst die Arbeit: im Auto Ordnung schaffen. Danach wurden die Souks mit den befreundeten Teams unsicher gemacht. Den Nachmittag ließen sie im Café de France bei Kaffee und Tee und einem tollen Blick auf das Marktgeschehen ausklingen.

Den Abend verbrachte die Runde am legendären Imbiss mit der Nummer „22“, dem traditionellen Treffpunkt der Rallyefahrer. Für Katrin begann nun das langsame Abschiednehmen, denn ihr Rückflug am Samstag in die Heimat rückte immer näher.