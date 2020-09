Ein Dutzend Hunde im Südharz vergiftet

Von Einzelfällen lässt sich kaum noch sprechen: Mehr als zehn vergiftete Hunde registrierte die Polizei seit Monatsbeginn im Südharz. Mehrere Tiere starben. Sowohl in Nordhausen als auch in Ellrich, Bleicherode, Ilfeld, Herreden und Sülzhayn wurden derartige Fälle bekannt, erklärte am Freitag Polizeisprecherin Vanessa Lundershausen.

Ermittelt wird nun, ob absichtlich ausgelegte Hundeköder die Ursache sind, ob also Straftaten vorliegen. Möglicherweise, so Lundershausen, haben die Hunde auch Mäusegift gefressen, das nicht in der Absicht, Hunden etwas Böses zu tun, ausgebracht wurde. Vielmehr wird es eingesetzt, um der aktuellen Mäuseplage in der Landwirtschaft Herr zu werden. Dieses Gift enthält Lockstoffe, auf die allerdings auch Hunde reagieren. Lundershausen weist insbesondere Kleingärtner darauf hin, dass Mäusegift auch in speziellen Boxen ausgelegt werden kann, in die Hunde nicht gelangen.

Hundehalter sollten derzeit besonders aufmerksam sein und darauf achten, dass ihre Tiere keine verdächtigen Gegenstände aufnehmen, rät die Kripo. Dies betrifft auch Hunde, die sich auf dem eigenen Grundstück aufhalten. Sollte jemand mutmaßliche Tierköder finden oder verdächtige Personen beobachten, sollte derjenige das Ordnungsamt der Stadt Nordhausen oder die Polizei informieren.

Kontakt Polizei unter Telefon: 03631/960.