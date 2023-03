Ein Radweg fehlt von Ellrich nach Sülzhayn

Sülzhayn. Die Verkehrsverbindung von Sülzhayn nach Ellrich bereitet einem Bürger Sorgen.

Ein Bürger aus Sülzhayn beklagte auf der jüngsten Ellricher Stadtratssitzung die schwierige Verkehrssituation zwischen Sülzhayn und Ellrich. So gebe es weder einen Fuß- noch einen Radweg. Vor allem für die Fußgänger sei es mitunter lebensgefährlich, die Landstraße zu benutzen. Auch vermisse er eine Anbindung des Ortsteils nach Ellrich im Radwegekonzept des Landkreises Nordhausen.

„Wir stehen bei der Planung noch ganz am Anfang“, antwortete Bürgermeister Henry Pasenow (CDU). So gelte der Weg von Wilmersdorf am Ellricher Stadtwald nach Sülzhayn als Radweg, der aber ein ganzes Stück weit von der Landstraße entfernt sei. „Unser Ziel ist ein straßenbegleitendes Radwegenetz von Ellrich nach Harztor“, so der Bürgermeister.