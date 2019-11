Einbrecher in Nordhausen - Drogenfahrt gestoppt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher in Nordhausen - Drogenfahrt gestoppt

Versuchter Einbruch in Wohnung

Die Abwesenheit der Bewohnerin nutzten Einbrecher zwischen Donnerstag und Sonntag im Darrweg. Der oder die Täter öffneten die Wohnungstür gewaltsam. Gestohlen wurde, ersten Ermittlungen zufolge, jedoch nichts.

Drogenfahrt gestoppt

Sein Auto musste ein 39-Jähriger am Sonntagnachmittag in Bleicherode stehen lassen. Kurz nach 15 Uhr kontrollierten Polizisten den Opelfahrer in der Bahnhofstraße. Ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten erstatteten Anzeige gegen den Mann.