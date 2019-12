Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher plündern Weihnachtspakete in Nordhausen

Den Ganoven in Nordhausen ist nichts heilig. Auch nicht das bevorstehende Weihnachtsfest. Seit dem Wochenende sucht die Polizei nach Einbrechern, die unzählige Weihnachtsgeschenke gestohlen haben.

Fakt ist: Viele Kunden eines Paketzustellers werden wohl länger auf ihre Weihnachtsbestellungen warten müssen. Die unbekannten Täter drangen am vergangenen Wochenende durch ein Fenster in das Lager in der Motorenstraße ein und öffneten mindestens 100 Pakete, berichtete am Montag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Was die Diebe alles erbeuteten und wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei hofft auch auf Zeugen, die am Wochenende vielleicht in der Nähe der Motorenstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben.