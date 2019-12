Sundhausen. Eine böse Überraschung erlebten die Sundhäuser am Freitag. In der Nacht zuvor waren Unbekannte in ihr Schützenhaus eingebrochen.

Einbrecher verderben Weihnachtsfeier in Sundhausen

Durstig waren Diebe vermutlich bei einem Einbruch in der Nacht zum Freitag in Sundhausen bei Nordhausen. Die unbekannten Täter drangen über das Dach in die Räume des Schützenhauses in der Betonstraße ein, berichtete am Freitag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Zuvor war den Ganoven den Spuren zufolge der Einstieg durch ein Fenster misslungen. Mit zahlreichen Spirituosen im Wert von mindestens 100 Euro verließen die Einbrecher das Haus wieder. Im Schützenhaus war übrigens alles bereits für eine Weihnachtsfeier am Freitag vorbereitet. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 2000 Euro.