Neuanfang für Heringen: Frisch gewählter Bürgermeister setzt erste Versprechen um

Heringen. Heringens neuer Bürgermeister lässt den Versprechen des Wahlkampfes im Stadtrat erste Taten folgen. Was Matthias Marquardt zu seiner ersten Stadtratssitzung umsetzte und wie sein Amtsvorgänger verabschiedet wurde.

Ungewohnt ist das Bild, das sich in Heringens Tafelstube bietet. Nicht nur, dass zur zweiten Stadtratssitzung des Jahres zahlreiche Gäste im Publikum sitzen - vermutlich so viele wie seit Jahren nicht mehr - auch hat in deren vorderster Reihe Maik Schröter (CDU) Platz genommen, der bis vor wenigen Tagen noch Bürgermeister der Landgemeinde war. Und das, seit dessen Gründung vor mehr als 12 Jahren.

Ein Anblick, an den sich ebenso dessen langjähriger Weggefährte Christian Büchting (CDU) erst einmal gewöhnen muss, wie er zugibt. Kurz bevor er in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister Schröter offiziell verabschiedet, sich bedankt, ihn umarmt und dabei Worte ringt, da ihm dieser Moment schwer fällt. Blumen und Dankesworte hat auch Andreas Liesegang (BBGA) im Namen des gesamten Stadtrates für den langjährigen Landgemeindebürgermeister. Dessen Nachfolger, Matthias Marquardt (Linke), bringt ebenso seine Dankbarkeit zum Ausdruck und nimmt ihn beim Wort, Schröter jederzeit anrufen zu können.

Schröter dagegen wünscht seinem Nachfolger allzeit ein glückliches Händchen, zusammen mit dem Ratschlag an den Stadtrat: „Nehmt bitte die Worte der Mitarbeiter der Verwaltung ernst. Glaubt mir, es ist ein gutes Team, dass für Loyalität, Fairness, Fairplay und auch viele gute Ideen steht.“ Zwar sei seiner Meinung nach in all der Zeit nicht nicht alles optimal gelaufen, doch erinnert er sich gern an viele Anekdoten, die bis an seine kommunalpolitischen Anfänge vor 29 Jahren zurückreichen, und Schlachten die seither geschlagen wurden. Abschließend wünschte er im Interesse der Landgemeinde und seinen fünf Ortschaften allen viel Erfolg.

Heringens neuer Bürgermeister Matthias Marquardt (Linke) wurde von Christian Büchting (CDU, im Bild von links) vereidigt. Foto: Marco Kneise

Diesen verbucht Heringens frisch vereidigter Bürgermeister sogleich, indem er sein Wahlkampfworten Taten folgen lässt. Denn bevor der Stadtrat über etwas abstimmt, will Marquardt sich erst einmal in die Thematik der verschiedenen Beschlüsse vertiefen und genaustens darüber bescheid wissen. Zudem bestünde laut Kommunalaufsicht hierzu momentan kein Zeitdruck. Kurzerhand lässt er vom Stadtratsvorsitzenden Andreas Liesegang gleich acht Beschlüsse von der Tagesordnung nehmen. Darunter jene zur Jahresrechnung 2019 und 2020 sowie anstehenden Investitionen im Auleber Schloss, die den Rohbau und einen Aufzug betreffen. Hier möchte der Linken-Politiker zuvor die Ausschreibung genauer anschauen, die Angebote vergleichen, das Gespräch mit der Kämmerei führen und die Investition mit dem Auleber Ortschaftsrat besprechen. Schließlich könne diese dazu führen, dass das ein oder andere Projekt in Auleben verschoben wird.

Um die geplanten Baumaßnahmen am Auleber Schloss nicht zu gefährden, erklärt Marquardt zugleich, dass man diese Beschlüsse zur nächsten Stadtratssitzung am 3. April problemlos nachholen könne.

Damit setzt Marquardt gleich zu seiner ersten Stadtratssitzung als Bürgermeister ein Ausrufezeichen. Zumal er in seiner Antrittsrede die Landgemeinde auf einen Neuanfang einschwört, Transparenz betont und seine Tür für Fragen, Gespräche und Diskussionen offen hält, da er ein Bürgermeister zum Anfassen sein möchte und sich daran in seiner Amtszeit messen lassen möchte.