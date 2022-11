Einer der genialsten deutschen Ingenieure des 20. Jahrhunderts und sein Wirken in Nordhausen

Nordhausen. Warum der Wettlauf zum Mond auch Wurzeln in Nordhausen hat. Neue Romanbiografie über den legendären Helmut Gröttrup ist erschienen.

Im Stroux-Verlag ist ein neues Buch erschienen: „Gröttrup und das Universum der erfinderischen Zwerge“. Der Autor Alfred Schmidt aus Seehausen erzählt darin Gröttrups Lebensgeschichte.

Helmut Gröttrup leitete in den Jahren 1945/1946 das Institut in Nordhausen zur Rekonstruktion des A4 (V2), ehe die sowjetische Aktion Ossawakim am 22. Oktober 1946 den industriellen Wiederaufbau Thüringens beendete. Die Romanbiografie beschreibt die Umstände, wie Gröttrup Anfang 1945 aus Peenemünde nach Stöckey kam, dann von den Amerikanern im Juni 1945 unter Zwang nach Witzenhausen gebracht wurde und sich schließlich zum Dienst für die Sowjetunion verpflichtete (in Bleicherode, Institut Rabe und Büro Gröttrup, später Institut Nordhausen und Zentralwerke).

Eine Rolle spielt auch der Bauernhof „Timpe“ in Trebra, den Irmgard Gröttrup im Jahre 1946 vorübergehend bewirtschaftete.

Der Wettlauf zum Mond war das Prestigeprojekt während des Kalten Krieges. Auf beiden Seiten stützten sich die Weltmächte auf deutsche Erfinder: Für die USA war Wernher von Braun tätig. Für die Sowjetunion ein Mann, der weitaus unbekannter blieb – und doch einer der genialsten deutschen Ingenieure des vergangenen Jahrhunderts war.

Helmut Gröttrup entwickelte als junger Mann unter den Nationalsozialisten gemeinsam mit Wernher von Braun die ersten ballistischen Raketen der Neuzeit und arbeitete nach dem Krieg – zunächst freiwillig, dann als Deportierter – mit dem Ukrainer Sergei Koroljow für das sowjetische Raketenprogramm. Als er mit seiner Familie endlich nach Deutschland zurückkehren durfte, schmuggelte ihn der britische Geheimdienst aus der DDR heraus. In der BRD gehörte er zu den Pionieren der jungen Branche „Informatik“, war wesentlich an der Erfindung der Chipkarte beteiligt. Helmut Gröttrup starb bereits im Alter von 65 Jahren in München.