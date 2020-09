Am Donnerstagnachmittag ist in der Naumannstraße in Bleicherode ein Eiswagen-Fahrer mit einem entgegenkommenden Moped kollidiert. Laut Polizeiangaben wollte der Fahrer eines Sprinters nach links in die Gartenstraße abbiegen.

Der 16-jährige Moped-Fahrer stürzte bei der Kollision und verletzte sich leicht.

