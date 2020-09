Eleganter Charly sucht ein Zuhause

In dieser Woche möchte das Nordhäuser Tierheim den wunderschönen und liebevollen Kater Charly vorstellen. Leider konnte sich sein Besitzer nicht mehr um ihn kümmern, und so kam der Kater ins Tierheim. Charly ist bereits kastriert, geimpft, gechipt und entwurmt. War der dreijährige Kater zu Beginn noch sehr zurückhaltend und schüchtern, entwickelte er sich langsam zum Kuschler. Da er als Einzelkater lebte, musste er sich erst einmal in seiner neuen Katzengruppe zurechtfinden. Aber auch das wird von Tag zu Tag besser. Wer gibt dem sehr eleganten und schönen Kater eine Chance?

Weitere Informationen gibt es unter Telefon: 03631/900 101. Gern kann auch ein Termin zum Kennenlernen im Tierheim Nordhausen vereinbart werden.