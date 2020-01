Nordhausen. Ein Elfjähriger war am Wochenende mit seinem Fahrrad in Nordhausen unterwegs, als er in der Nähe der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora etwas Seltsames entdeckte.

Elfjähriger macht bei Fahrradtour in Nordhausen ungewöhnlichen Fund

Einen ungewöhnlichen Fund hat ein Elfjähriger am Wochenende während einer Fahrradtour in Nordhausen gemacht. Der Junge fand am Kohnstein im Bereich zum Zugang der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora einen Gegenstand, bei dem es sich vermutlich um ein Selbstlaborat, also um selbst hergestellten Sprengstoff, handeln könnte. Das bestätigte die Landespolizeiinspektion auf Nachfrage unserer Zeitung.

Gemeinsam mit seinem Vater habe der Junge seinen Fund bei der Polizei abgeliefert. Ob es sich dabei tatsächlich um ein sogenanntes Selbstlaborat oder aber lediglich um einen ausländischen Böller handelt, werden die weiteren Ermittlungen zeigen, hieß es am Sonntag dazu aus Polizeikreisen.

Vor über einer Woche hatte ein Wanderer in einem Waldstück der Gemeinde Harztor einen munitionsartigen Gegenstand gefunden und die Polizei alarmiert. Es handelte sich dabei um eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Seniorin aus Bretleben (Kyffhäuserkreis) hatte eine in der Scheune gefundene Weltkriegsgranate gar als Dekoration auf den Wohnzimmertisch gestellt.

