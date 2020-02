Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ellrich: Abriss wegen Gefahr in Verzug

Das Gesicht der Nordhäuser Straße als einstiger Einkaufsmeile im Ellricher Stadtzentrum wird sich in den nächsten Monaten wandeln. Der Kreisausschuss des Kreistages hat am Montag den Weg für einen Abriss des seit Jahren verwaisten Gebäudes in der Nordhäuser Straße 28 an der Ecke Hagenstraße neben dem früheren NKD-Markt frei gemacht.

Nötig ist dieser wegen Gefahr in Verzug. Die zu beseitigen, ist eigentlich Sache des Eigentümers. Der aber sei unauffindbar, heißt es aus der Kreisverwaltung. Auch eine Postanschrift sei nicht zu ermitteln gewesen. Deshalb geht der Landkreis nun in Ersatzvornahme: 114.000 Euro wendet er auf, um die Gefahr für Gesundheit und Leben von Passanten zu beseitigen. Ob nach dem Abriss der Schutt auch beräumt wird, war am Montag nicht zu klären. Die Sülzhayner müssen nach einer Ersatzvornahme vor Jahren mit einem unansehnlichen Grundstück mitten im Ort leben. Den ehemaligen NKD-Markt will die Stadt Ellrich als Eigentümerin dieses Frühjahr abreißen, sie rechnet mit rund 320.000 Euro Kosten. Der Abriss des benachbarten Privatgebäudes soll zeitgleich erfolgen. Man erhofft sich Einsparungen bei den Kosten etwa für Bauleitung und Baustelleneinrichtung.