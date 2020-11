Die Sozialdemokraten haben es gut gemeint. Die Dörfer, die als Ortsteile finanzpolitisch zur Stadt Ellrich gehören, sollen ab dem nächsten Haushaltsjahr mehr Geld erhalten. „Zur Erfüllung ihrer Aufgaben“, wie es Jens Schlichting, Chef der SPD-Fraktion im Stadtrat, betont. Demnach soll die Stadt jedem Ortsteil fünf Euro je Einwohner zur Verfügung stellen.

Die SPD hat es sich ausgerechnet. Auf den städtischen Haushalt kämen jährlich rund 6000 Euro an Mehrkosten zu. Das sei angemessen, meint Schlichting. Bisher gibt die Stadt den Dörfern nur die Hälfte – also 2,50 Euro je Einwohner. Eine Ausnahme bildet Rothesütte. Dort fließen pauschal 500 Euro aus dem Stadt-Etat hin.

Mit diesem Ist-Zustand will sich die SPD nicht zufriedenstellen. „Wir betrachten den bisherigen Betrag als nicht nur viel zu niedrig, sondern auch als nicht angemessen im Sinne der Thüringer Kommunalordnung“, begründet Schlichting. Aus Sicht der SPD-Fraktion sei die Ellricher Knauserigkeit eine „Beschneidung der Rechte und der Aufgabenwahrnehmung der Ortsteile“. Das diene auch nicht der Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Dörfern. „Mit dem Geld wäre mehr möglich für die Kultur“, betont Schlichting, der aus Gudersleben stammt. So könne man das gesellschaftliche Leben ankurbeln.

Verschiedene Blickwinkel auf den Haushalt

Daniel Holzhause, Fraktionschef der CDU, winkt ab. Er hat Bedenken, blickt eher sorgenvoll auf den auch so schon angespannten Haushalt seiner Heimatstadt.

Matthias Ehrhold aus Woffleben springt seinem Fraktionschef Schlichting bei. „Es geht nicht darum, der Stadt etwas wegzunehmen“, sagt er und rückt keinen Deut vom SPD-Wunsch ab: Trotz der angespannten Haushaltslage sollten den Ortsteilen mehr Mittel zugutekommen.

Iris Nebelung, Fraktionschefin der Ellricher Bürgerbewegung, will sich nicht spontan auf eine der beiden Seiten schlagen. Sie äußert sich salomonisch, möchte wissen, wie die Ortsteilbürgermeister diesen SPD-Antrag sehen. Norbert König, der Nebelungs Fraktion angehört, fühlt sich angesprochen. Er ist Dorfchef in Gudersleben. Seine Begeisterung hält sich in Grenzen.

„Mit 600 Euro pro Dorf“, so seine Kalkulation, könne man nicht viel machen. „Ja, natürlich könnte ich das Geld sofort für etwas ausgeben, halte es aber nicht für sinnvoll.“ Stattdessen spricht sich König dafür aus, das Geld zu bündeln und dann im größeren Umfang nach und nach den einzelnen Ortsteilen zu überlassen. Das heißt: Die Ortsteile könnten schon mehr Mittel gebrauchen. „Aber nicht im Gießkannenprinzip.“ Von dem hält er nichts.

Königs Amtskollegen nicken und schließen sich seinen Worten an. Keiner widerspricht öffentlich. Mit elf zu sieben Stimmen wird der SPD-Antrag im Ellricher Stadtrat abgelehnt.