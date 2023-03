Ellrich: Gefühlvoller Soul heizt ausgekühlte Netzwerkkirche auf

Die Soul-Sängerin Dorrey Lin Lyles von The Weather Girls begeisterte mit ihrem Auftritt das Publikum in Ellrich. Der Berliner Pianist Helmut Bruger begleitete sie auf der Bühne.

Ellrich. Der Jahresempfang der Nordhäuser Kreissparkasse begrüßt 280 Besucher im Ellricher Gotteshaus und hat ein Weather-Girl als singenden Stargast.

Es ist ein kühler Empfang. Das Thermometer zeigt in der Ellricher Johanniskirche nur 15 Grad an. Die meisten der 280 Gäste sind auf die frische Luft vorbereitet. Die Kreissparkasse hatte in ihrer Einladung vorausschauend wärmere Kleidung empfohlen. Für alle anderen, die den wohlgemeinten Rat überlesen hatten, liegen am Eingang des Gotteshauses kuschlige Decken in Sparkassen-Rot bereit.

Der Jahresempfang hat Tradition. Nur der Ort ist ungewöhnlich, weil das Nordhäuser Theater diesmal nicht zur Verfügung steht. Die Bühnenstätte ist derzeit eine Baustelle.

Als Ausweichort war die Ellricher Netzwerkkirche St. Johannis diesmal der Schauplatz des Jahresempfangs der Kreissparkasse. Foto: Marco Kneise

Die Wahl des Ausweichortes überrascht nicht. Sparkassenchef Thomas Seeber stammt aus dem nahen Gudersleben. Und St. Johannis ist seit Dezember eine Netzwerkkirche. Das passt. Der Jahresempfang ist stets eine Gelegenheit, persönliche Kontakte zu pflegen, mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Sport ins Gespräch zu kommen, eben zu netzwerken.

Vorm geselligen Teil des Abends steht ein einstündiges Programm. Es hat zwei Protagonisten: Dorrey Lin Lyles und Thomas Seeber. Die Soul-Sängerin von The Weather Girls schafft, was der Gotteshaus-Heizung nicht gelungen ist: Sie wärmt mit ihren Liedern das Publikum. Und der Sparkassenchef nutzt die erhöhte Betriebstemperatur der Zuhörer, um traditionell über die Bilanzen, Trends und Aussichten seines Geldhauses zu referieren.

Er erinnert an das „herausfordernde Jahr 2022“, das nach „stabilem Wachstum“ am Ende in eine unkalkulierbare Phase rutschte. Zum ersten Mal seit vielen Generationen drohe den Menschen in Deutschland ein Wohlstandsverlust. Der sei auch im Sparverhalten vieler Leute spürbar. Doch die Sparkasse habe alle Krisen gemeistert und ein „solides Ergebnis“ erzielt. „Somit können wir auch in Zukunft die dynamische Entwicklung der Region unterstützen“, unterstreicht Seeber. In der Vorjahresbilanz steht bei der Ausschüttung an den Landkreis Nordhausen eine Summe in Höhe von 250.000 Euro. Zudem habe die Sparkasse zahlreiche Vereine und Institutionen finanziell unterstützt und dabei insgesamt rund 213.000 Euro ausgegeben.

Auch Vorstand und Verwaltungsrat der Kreissparkasse haben sich an den Liedern der Soul-Sängerin erwärmen können. Foto: Marco Kneise

Auch in Zukunft will die Kreissparkasse „ein verlässlicher Partner“ sein – aller Privat- und Geschäftskunden sowie im Sponsoring der Allgemeinheit. Das gesellschaftliche Engagement bleibe ein wichtiger Faktor. Und Ende März will das Geldhaus seine Filiale in Heringen, die seit der Geldautomaten-Sprengung geschlossen ist, wieder öffnen, kündigt der Chef an.

Trotz vieler Probleme auf dieser Welt möchte sich Thomas Seeber seine Zuversicht nicht nehmen lassen. „Die aktuelle Lage ist besser als die Stimmung“, sagt er.