Ellrich plant Weihnachtsmarkt

Ellrich. Für zwei Tage am zweiten Adventswochenende verwandelt sich der Marktplatz in einen Adventsmarkt.

Die Stadt Ellrich veranstaltet in diesem Jahr wieder ihren Weihnachtsmarkt. Geplant ist er am 3. und 4. Dezember, teilt Tina Othmani von der Stadtverwaltung mit. Die Organisatoren nutzen den Marktplatz und die Sankt-Johannis-Kirche. Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) eröffnet den Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 3. Dezember, um 14 Uhr mit dem traditionellen Anschnitt des Weihnachtsstollens. Ab 15 Uhr treten die Ellricher Musikanten auf. Ab 18 Uhr erklingt Live-Musik mit der Two-Riders-Band. Der Sonntag, 4. Dezember, startet um 10 Uhr mit dem Gottesdienst. Gerold Seeber tritt ab 11 Uhr auf und die Igelgruppe des Sonnenhof-Kindergartens ab 14 Uhr. Der Weihnachtsmann soll versprochen haben, gegen 15 Uhr den Markt zu besuchen.