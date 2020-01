Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emilia und Ben am beliebtesten: Nordhäuser Eltern wählen oft deutsche Namen

Nein, Mathilde und Roland, zwei eng mit Nordhausens Stadtgeschichte verwobene Namen, haben es erneut nicht in die Liste der beliebtesten Vornamen geschafft. Die Wahl hiesiger Eltern fiel allerdings trotzdem meist auf alte deutsche Namen. Das hat jetzt die Stadtverwaltung augenzwinkernd auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt. Demnach sind Emilia, Hanna, Mia, Frieda und Ida die am häufigsten gewählten Mädchennamen in Nordhausen. Bei den Jungs führen Ben, Emil, Max, Anton und Paul das Feld an. Auch in den Vorjahren rangierten diese Namen ganz oben. Insgesamt seien voriges Jahr im Südharz-Klinikum 706 Kinder zur Welt gekommen. Bei 329 habe es sich dabei um Nordhäuser Kinder gehandelt, teilt die Stadt mit.