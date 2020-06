Neustadt. Die Naturparkverwaltung lädt am 28. Juni in Neustadt/Harz zu einer Wanderung zu den Sommerkräutern im Südharz ein.

Entdeckungstour mit Kräuterfrau im Südharz

Zu einer Kräuterwanderung lädt die Südharzer Naturparkverwaltung am Sonntag, dem 28. Juni, ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wiesenplatz in Neustadt. Auf der Tour kann man Kräuter im Rhythmus der Natur erleben, verspricht Anja Apel, Sachbearbeiterin im Naturpark. Die Wiesen stehen in voller Blüte. Die Sommerkräuter öffnen ihre Knospen und verströmen ihren Duft. Die Kräuterfrau Sigrun Grahl nimmt alle Interessierten mit auf Entdeckungstour der Sommerkräuter im Südharz. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für die Küche und für die Herstellung von Ölen, Cremes oder Tee eröffnen sich bei dieser etwa dreistündigen Wanderung. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person.

Anmeldung für die Kräuterwanderung in der Naturparkverwaltung bis 26. Juni unter Telefon 0361 / 573 93 20 02 oder per E-Mail an anja.apel@nnl.thueringen.de