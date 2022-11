Erfolgreiche Kaninchenzüchter aus dem Kreis Nordhausen räumen Pokale ab

Großfurra. Verein aus Mackenrode freut sich über den Kreismeistertitel.

Die Premiere ist gelungen. Die erste gemeinsame Kreisverbandsschau der Kaninchenzüchter aus den Landkreisen Nordhausen und Kyffhäuser erweist sich als Besuchermagnet. Und die Tiere können sich sehen lassen. Davon zeugen die viele Pokale und Preise, die die Züchter abräumen.

Mit 108 Rassekaninchen sind die Südharzer angereist. Der Nordhäuser Vereinskreismeistertitel geht an das Team aus Mackenrode – mit einem hauchdünnen Vorsprung vor Nordhausen. Die Züchter aus Mackenrode trumpfen auch in Einzelkonkurrenzen auf: Saskia Handke, Tino Rohmann und Kurt Schmelzer sind Kreismeister. Uwe König und Siegfried Schlufter aus Steigerthal kehren ebenso mit den Pokalen heim. Große Freude herrscht zudem bei Dirk Böse aus Liebenrode über einen Kreismeistertitel.

Großfurras Verein ist ein hervorragender Gastgeber

Großfurras Rassekaninchenverein ist ein hervorragender Gastgeber. Im alten Gutshof am Lindenplatz ist es geglückt, eine ansprechende Ausstellung zu konzipieren: noch eine Premiere. Im historischen Ambiente, im Seitenflügel des Obergeschosses, finden die Tiere ihren Schauplatz.

Mit ihren zehn Mitgliedern sind die Großfurraer schmal aufgestellt. Dennoch haben sie es geschafft, mit Fleiß und Herzblut das alte Gemäuer unter Auflagen der Denkmalbehörde seit den Neunzigerjahren zu restaurieren. Einer ist schon immer mit dabei: Enrico Eckebrecht aus Großwechsungen – und seit 38 Jahren Vereinsmitglied in Großfurra.

Das hat seinen Grund. Seit mehr als 40 Jahren verbindet Enrico Eckebrecht eine Freundschaft mit Lothar Schlegel aus Großfurra. Schon von Kindesbeinen an fühlen sich die beiden zur Kaninchenzucht hingezogen – und ihre Leidenschaft teilen sie bis heute.

Die Freunde haben auch beruflich eine gemeinsame Vergangenheit – als Zerspaner im IFA-Motorenwerk Nordhausen. Bis dort der Vorhang gefallen ist.

„Für uns war es wichtig, nach Corona endlich wieder unsere Tiere zu zeigen“, betonen Eckebrecht und Schlegel. „Denn die Pandemie hat auch uns Züchter arg gebeutelt, da jegliche Ausstellungen untersagt worden waren.“ Die Idee, gemeinsam mit dem Kyffhäuserkreis eine Kreisschau der Kaninchenzüchter zu veranstalten, ist aus der Not geboren. Auch die Südharzer leiden unter Mitgliederschwund.

Klage über Mangel an Nachwuchs

Rassekaninchenzüchter arbeiten ganz gezielt auf eine Präsentation hin, um eine optimale Bewertung des Tieres unter den Augen der Preisrichter zu erlangen. Da dies aber in den vergangenen Jahren nicht möglich war, gaben so manche Züchter ihr Hobby auf. „Es mangelt uns an Nachwuchs“, bedauert Großfurras Vereinschefin Christina Schlegel. „Und die Erfahrenen sterben uns weg.“

So beklagt der Verein auch den Verlust seines Begründers Günther Hohnstein. Er hatte im Jahre 1970 den Verein ins Leben gerufen. „Ihm zu Ehren haben wir die erste gemeinsame Kreisschau ausgerichtet“, betont Christina Schlegel.

Die nächste gemeinsame Kreisschau für Kaninchen soll am 11. und 12. November 2023 in Mackenrode in der Festhalle stattfinden.

Noch in diesem Jahr veranstalten die Mackenröder am 26. November von 9 bis 17 Uhr und am 27. November von 10 bis 15 Uhr ihre Kreisgeflügelschau in der Schützenhalle.