Erika Schirmer stellt in Thale aus

Scherenschnitte von Erika Schirmer sind bis Ende August im Hüttenmuseum Thale zu sehen. Ausgewählt hat die Nordhäuser Künstlerin Werke aus der Reihe „Art Naive“ wie der „Angler“ oder die „Erfurter Blumenfrau“ und eine Interpretation von Hans Sachs „Die Geschichte von der ungerechten Welt“. Schirmer ist Schriftstellerin sowie leidenschaftliche Scherenschnittkünstlerin. Mit der Lust am Fabulieren, Fantasie und dem Sinn für das Detail schuf sie wunderschöne Kunstblätter, Buchillustrationen und Kalender. Ihre Arbeiten wurden in mehr als 160 Ausstellungen gezeigt. Die in Thale zu sehende Schau ist Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr offen.