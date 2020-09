Probebohrung wegen mutmaßlicher Bombenblindgänger am Theater in Nordhausen

Fliegerbombe in Nordhausen erfolgreich entschärft

Nachdem am Dienstagvormittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg bei Sanierungsarbeiten in Nordhausen am Zorgeufer gefunden wurde, erfolgte ab 17 Uhr die Evakuierung um den Fundort.

Foto: Nordhausen / Marco Kneise / Thüringer Allgemeine