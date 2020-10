Erste Freiluft-Kirmes in Uthleben mit bildhübschen Hühnern

Der Geflügelhof ist nur 200 Meter entfernt. Aber in der Mönchstraße sind Ute Appenrodt und die anderen Hühner der örtlichen Frauensportgruppe noch sicher. Erstmals nimmt die Truppe so zahlreich am Kirmes-Umzug teil.

Die Hühner sind los. Und sie stehlen den Kirmesburschen die Schau. Zumindest beim Umzug an diesem Sonntagmorgen. Erstmals beteiligen sich die Mädels so zahlreich am traditionellen Fußmarsch durchs Dorf. In den Kostümen stecken die feschen Damen der örtlichen Frauensportgruppe. Der Atemschutz ist Pflicht. So bleiben bei Ute Appenrodt und den anderen nur noch die Augen sichtbar. Aber die genügen schon, um die These zu wagen: Dieser Umzug ist Uthlebens attraktivster aller Zeiten.