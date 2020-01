Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ex-Radprofi entwickelt Fahrradladen an Nordhäuser Europakreuzung

Es hämmert und bohrt: Noch erinnert die Großbaustelle im Nordhäuser Parkallee-Center nicht sonderlich an einen Fahrradladen. Geht es nach Daniel Resch, wird der aber bis Mitte März in dem markanten Gebäude an der Europakreuzung entstehen: Auf rund 1300 Quadratmeter will der Eisenberger edle Räder des fränkischen Herstellers Cube anbieten, inklusive eigener Werkstatt und großem Lager. „Im Ausstellungsraum werden sich immer etwa 300 Räder finden lassen, mit dem Lagerbestand werden es rund 1000“, verrät Resch seine ehrgeizigen Pläne, mit denen er der Schnelligkeit des Internethandels begegnen will. „Heute wollen die Leute nicht warten“, spricht er aus Erfahrung. Immerhin betreibt er bereits ähnliche Geschäfte in Hermsdorf und Gera.

In Gera aufgewachsen, sei er Zeit seines Lebens mit dem Radsport in Berührung gewesen, etwa als Fahrer des SSV Gera oder später als Bundesliga-Profi. Die Idee zu expandieren, sei ihm dagegen auf einem Segelschiff gekommen, sagt er lächelnd über diese zweijährige Auszeit auf den Weltmeeren. Dass diese Strategie mit seinen beiden Gesellschaftern ihn ausgerechnet nach Nordhausen führt, bezeichnet er als „Herzensangelegenheit“. „Die Menschen hier sind aufgeschlossen und verbindlich“, beschreibt er Beobachtungen aus zwei Jahrzehnten. So lange nämlich verbindet Resch bereits eine Freundschaft mit Axel Heck. Jenem Immobilienentwickler also, der zuletzt das Hotel „Fürstenhof“ neu konzipierte und dem Parkallee-Center mit rund vier Millionen Euro zu neuem Leben verhalf. Mächtig Geld nimmt auch Resch in die Hand: Knapp eine Million fließe in den Bau. Clou seiner Unternehmung soll der Service sein. Allein drei Leute sollen sich nur um den Dienst am Kunden kümmern und die Räder beispielsweise ergonomisch auf den Körperbau der Käufer einstellen. Ein anderer Mitarbeiter sei für Kooperationen mit Südharzer Unternehmen zuständig, denen man Leading-Modelle für Mitarbeiterräder anbieten will. Seine bislang acht Angestellten würden für all diesen Service bereits in den Ostthüringer Filialen ausgebildet und leben dafür gemeinsam in einer Wohnung, schwärmt Daniel Resch vom Teamgeist, den er heraufbeschwören will.