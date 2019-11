Elende ElendeEine Autofahrerin war am Freitag kurz vor 13 Uhr in der Halle-Kasseler-Straße aus Richtung Wipperdorf kommend unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben schwarz vor Augen wurde und sie nach links ...

Fahrerin leicht verletzt

Eine Autofahrerin war am Freitag kurz vor 13 Uhr in der Halle-Kasseler-Straße aus Richtung Wipperdorf kommend unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben schwarz vor Augen wurde und sie nach links in ein Gartentor und gegen einen Straßenlaternenmasten fuhr. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.