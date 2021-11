Familie Tolle aus Nordhausen freut sich über 5000 Euro

Nordhausen. Nordhäuser Ehepaar erhält Geld aus der Lotterie der Kreissparkasse.

„Bei der PS-Los-Ziehung der Kreissparkasse Nordhausen im November 2021 gingen wieder etliche Gewinne nach Nordhausen“, teilte Vera Angelstein von der Nordhäuser Kreissparkasse unserer Zeitung mit. 5 Euro gewannen alle Lose mit der Endziffer 67 und 2,50 Euro mit der Endziffer 2. Insgesamt wurden 3380 Gewinne im Gesamtwert von 16.000 Euro ausgeschüttet, informiert Angelstein.

Ingo Wolf, stellvertretender Filialleiter in der Hauptstelle am Kornmarkt in Nordhausen, gratulierte Yvonne und Sirko Tolle zum höchsten Bargeldgewinn in Höhe von 5000 Euro. Auf welche Lose die weiteren Prämien gefallen sind und weitere Informationen zum PS-Lossparen sind in jeder Filiale der Kreissparkasse Nordhausen zu erhalten.

Beim PS-Los-Sparen werden von den sechs Euro für ein Los 4,80 Euro dem Konto des Sparkassenkunden gutgeschrieben. Die restlichen 1,20 Euro kommen als Einsatz in die Lotterie. Bei den monatlichen Auslosungen sind Gewinne von 2,50 bis 25.000 Euro möglich, berichtet Angelstein.