Fast 250 Mal für Nordhausen sein Leben riskiert - Bombenentschärfer Zinke ist tot

Thüringens verdientester Bombenentschärfer, Helmut Zinke, ist in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt gestorben. Er wurde 89 Jahre alt. Bis 1989 hatte er 800 Bomben entschärft: in allen drei Thüringer Bezirken, in Berlin-Marzahn, rund um Dessau.

In Nordhausen hatte Zinke am meisten zu tun: „Er hat fast 250 Mal sein Leben riskiert, damit die Stadt wieder aufgebaut werden konnte“, erweist der langjährige Bürgermeister Peter Heiter Helmut Zinke seinen Respekt. Beide verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft.

Andreas West, Sprengmeister beim Munitionsbergungsdienst Tauber, war Zinkes Lehrling: „Er hatte damals für das Entschärfen der Bomben nicht die heutige Technik wie das Wasserschneidgerät. Er musste allein mit Rohrzange, Hammer und Meißel klarkommen.“

Helmut Zinke war „Held der Arbeit“, bekam zu DDR-Zeiten auch den Vaterländischen Verdienstorden, 2008 folgte das Bundesverdienstkreuz. Seit 1969 schon ist Helmut Zinke Ehrenbürger der Stadt Nordhausen.