Festnahme nach Diebstahlserie in Nordhausen

Hinter Schloss und Riegel sitzt seit Dienstag ein 20-Jähriger, der im Verdacht steht, am 9. November eine hochwertige Uhr aus einem Schmuckgeschäft in Nordhausen gestohlen zu haben. Laut Polizei habe der Mann sich die Uhr zunächst von einer Verkäuferin zeigen lassen, stieß sie dann zur Seite und flüchtete. In dem Fall, wo in der Nacht vom 10. zum 11. November die Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäftes in der Rautenstraße beschädigt wurde, hätten die Ermittlungen ebenfalls zu dem 20-Jährigen geführt.

Polizisten nahmen den Mann am Dienstag fest und eine Haftrichterin erließ Haftbefehl. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, stehe der Mann im Verdacht, mehrere Ladendiebstähle im Stadtgebiet von Nordhausen begangen zu haben.

Unter anderem soll er aus einem Elektronikfachgeschäft zwei Playstation mit dazugehörigen Spielen und aus einem Schuhgeschäft ein paar hochwertige Sportschuhe gestohlen haben. Weiterhin werden ihm Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt. Die Ermittlungen würden derzeit noch andauern, hieß es.