Feuerwehr muss in Nordhausen zwei Brände löschen

Mit zwei Bränden endete der dritte Adventssonntag in Nordhausen für Feuerwehr und Polizei.

Bei einem Gartenlaubenbrand in der Kleingartenanlage „Am Roßmannsbach“ in Nordhausen entstand am Sonntagabend ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Gegen 22 Uhr brannte eine Laube bereits lichterloh, berichtete am Montag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. An der betroffenen Laube sei der Schaden nicht so hoch gewesen. Höheren Schaden hinterließen Feuer und Löschwasser an einer benachbarten Gartenhütte, die in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zur Brandursache wird noch ermittelt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ebenfalls am Sonntagabend setzten unbekannte Täter gegen 18.30 Uhr in der Frankenstraße in Nordhausen einen hohlen Baumstumpf in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Hinweise nimmt die Landespolizeiinspektion telefonisch unter 03631 / 960 entgegen.