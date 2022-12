Feuerwehr Niedergebra zieht Bilanz der letzten zwei Jahre

Diese Kameraden absolvieren seit 10 beziehungsweise 25 Jahren ihren Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Niedergebra.

Niedergebra. Freiwillige Feuerwehr Niedergebra zieht Bilanz der letzen zwei Jahre. Rolf Wisotzky für 65 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Im März 2020 konnte die Freiwillige Feuerwehr Niedergebra ihre letzte Jahreshauptversammlung absolvieren.

Dann machten die Corona-Verordnungen die Durchführung von Versammlungen, Ausbildungen und Diensten nur begrenzt möglich. Nun konnte endlich die Jahreshauptversammlung für 2020 und 2021 nachgeholt werden. Keinen Einfluss hatte die Corona auf die Einsätze, diese wurden durch die Pandemie nur unbedeutend weniger, berichtet Ortsbrandmeister Jens Grabe. Zwei Großbrände forderten die Kameraden im Jahr 2020 ganz besonders: Der Brand des ehemaligen Möbelwerkes in Bleicherode und der Wohnhausbrand in Wülfingerode.

In den zwei Jahren wurden insgesamt drei Kameraden von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen. Fast alle Kameraden der Einsatzabteilung erhielten das Zertifikat für den Digitalfunk, mit dem alle Feuerwehren ausgerüstet wurden. Als außerordentliche Investition wurde eine Absauganlage in die Fahrzeughalle eingebaut.

Zum Abschluss der Versammlung kann der Ortsbrandmeister noch Beförderungen und Ehrungen vornehmen. Während Fabian Grimm sowie Florian und Tom Körber die Ernennung zum Feuerwehrmann erhalten, werden Roman Herzel und André Lübbecke zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Seit 65 Jahren leistet Rolf Wisotzky treue Dienste in der Feuerwehr. Dafür wird er mit der Ehrenmedaille am Bande der Freiwilligen Feuerwehr Niedergebra geehrt. Mario Czinzoll, Michael Fischer und Manuel Körner erhalten das Silberne Brandschutzehrenabzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft. Lukas Erdmann, Mario Grimm, Roman Herzel, Jonas Paul Kühnemund und Johannes Wartewig werden für zehn Jahre treue Dienste mit der Brandschutzmedaille geehrt.