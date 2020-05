Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fischsterben nach Traktorunfall in Werna

In der Kurve vor dem Spiegelschen Haus in Werna kippte am Freitag, 8. Mai, gegen 13.30 Uhr der Anhänger eines Traktors um. Dabei wurde die 6000 Liter fassende Spritze so sehr beschädigt, dass das darin enthaltene flüssige Unkrautbekämpfungsmittel sich auf der Straße verteilt und schließlich in die örtliche Kanalisation sowie in den Fluss Sülze lief. Darin verendeten bereits etlich Fische, darunter auch Bachforellen. Der Traktorfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Etwa 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Straße nach Ellrich wurde für den Zeitraum in beide Richtungen gesperrt.