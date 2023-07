Flüchtlingsunterkunft in Nordhausen mit Hakenkreuzen beschmiert

In Nordhausen ermittelt die Polizei zu Schmierereien an einer Flüchtlingsunterkunft. (Symbolbild)

Nordhausen. In Nordhausen wurde ein Haus, in dem Geflüchtete leben, mit Hakenkreuzen beschmiert. Jetzt ermittelt die Polizei.

Bisher Unbekannte beschmierten im Laufe des Dienstags in Nordhausen den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Ostrower Straße mit Hakenkreuzen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, seien in dem Haus Geflüchtete untergebracht.

Einem Wachdienst seien die Schmierereien bei einem Rundgang aufgefallen. Die Polizei habe Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

