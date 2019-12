Förderung geht komplett an Kindergarten in Niedersachswerfen

183.077 Euro stehen dem Landkreis Nordhausen aus dem Investitionsprogramm für Kindertageseinrichtungen 2020 des Landes Thüringen zur Verfügung. Wie ist dieses Geld auf die Einrichtungen im Südharz zu verteilen? Dieser Frage widmete sich der Jugendhilfeausschuss des Landkreises auf seiner Sitzung am Montag in Nordhausen.

„Acht Anmeldungen aus sechs Gemeinden liegen uns vor. Wir müssen nun eine Priorisierung vornehmen“, sagte Sabine Reich aus dem Fachbereich Jugend der Kreisverwaltung. Nach Abwägung aller Gesichtspunkte fiel die Wahl auf die Kita Wirbelwind in der Landgemeinde Harztor. „Gefühlt haben es alle Antragsteller verdient, aber die Situation in Harztor ist am dringlichsten“, machte Sozialdezernent Stefan Nüßle (CDU) deutlich. In Niedersachswerfen müssten 30 ausgelagerte Kitaplätze gesichert werden, die Ende dieses Schuljahres in der Grundschule Niedersachswerfen wegfallen. Dafür soll ein Erweiterungsbau neben der Kita Wirbelwind entstehen, der insgesamt 450.000 Euro teuer ist. Durch die Förderung in Höhe der kompletten Fördersumme von 183.077 Euro wäre dieser Bau abgesichert.

Diese Entscheidung stieß nicht nur auf Gegenliebe. Maik Schröter (CDU), Bürgermeister aus Heringen, fand es schade, dass die komplette Summe nur an eine Einrichtung geht und nicht gesplittet wird. Die Stadt Heringen hatte nämlich auch zwei Projekte für den Brandschutz und neue Räume in der Kita Kolbenachstiftung für zusammen 110.700 Euro angemeldet und geht nun leer aus. Einen Änderungsantrag wollte Schröter aber nicht stellen. Bei der Abstimmung votierte er als Einziger gegen den Beschluss der Kreisverwaltung. Die anderen Ausschussmitglieder stimmten zu.

Ein weiteres Thema betraf die Einführung eines Bürgerhaushaltes für den Landkreis Nordhausen – ein Antrag, den die Kreistagsfraktion der Linke eingebracht hat und über den auf dem Kreistag am 17. Dezember abgestimmt werden soll. „Die Einführung des Bürgerhaushaltes soll schrittweise erfolgen und zwar ab dem Haushaltsjahr 2021“, erläuterte Ausschussvorsitzender Alexander Scharff (Linke). Als Begründung nannte er mehr Transparenz und Mitbestimmung der Bürger und die Möglichkeit zur Mitgestaltung. „Ein Bürgerhaushalt kostet viel Geld und bindet Personal. Aus Sicht der Verwaltung geht das eigentlich nicht“, gab Sozialdezernent Nüßle zu bedenken. Seiner Skepsis schlossen sich einige Ausschuss-Mitglieder an, denn die Empfehlung an den Kreistag ging nur ganz knapp durch bei vier Ja-, drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.