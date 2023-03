Förster führen durch den Südharzer Friedwald

Die Förster vom Friedwald Südharz laden am Samstag, 1. April, zu einer kostenlosen Führung ein und beantworten Fragen.

Bad Sachsa. Bei dem Spaziergang durch den Bestattungswald am Samstag beantworten die Experten wichtige Fragen zur Bestattung in dem Wald. Eine Anmeldung zur Führung ist erforderlich.

Was macht den Friedwald Südharz als Ort der letzten Ruhe aus? Antworten auf diese Frage geben die Förster bei einer kostenlosen Waldführung am Samstag, 1. April, 14 Uhr. Bei dem Spaziergang durch den Bestattungswald erklären sie, welche Grabarten es im Friedwald gibt und was diese kosten, wie Interessierte den passenden Baum für die letzte Ruhe finden und wie Beisetzungen gestaltet werden können. Auch zum Thema Vorsorge gibt es Auskunft. Die Teilnehmer können bei der etwa einstündigen Tour Fragen stellen.

Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz in Bad Sachsa. Da die Plätze für die Führung begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter https://www.friedwald.de/suedharz oder 06155 / 848 100 erforderlich.