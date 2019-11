Forst stellt neue Warnschilder im Südharz auf

Bei böigem Wind, erzählt Bleicherodes Forstamtsleiter Gerd Thomsen, sei auch er jüngst beim Joggen im Wald lieber umgekehrt. Zu hoch erschien ihm das Risiko, von einem Ast erschlagen zu werden. Einen Grund, prinzipiell den Wald zu meiden, gebe es aber nicht. Nur müsse sich jeder klar sein, dass das Betreten auf eigene Gefahr geschieht und dass die Gefahren derzeit erhöht sind. Denn insbesondere das heiße Dürrejahr 2018 hat Spuren hinterlassen: Der Borkenkäfer konnte sich vermehren wie nie, ließ Tausende Fichten im Südharz absterben. Viele alte Buchen, etwa in der Hainleite oder den Bleicheröder Bergen, sind infolge des Wassermangels regelrecht vertrocknet. Totholz kann jederzeit aus den Kronen fallen, ganze Baumkronen oder -teile können herabstürzen. Um dieses Gefahrenpotenzial ins Bewusstsein zu rufen, stellt Thüringen-Forst dieser Tage für den Landeswald landesweit 1000 Warnschilder auf.

Im Südharz sind die ersten 40 Standorte auserkoren: am Waldeingang hinter dem Sülzhayner Hotel, an der Wendeleiche im Ellricher Stadtwald, im Hagen des Reviers Königsthal zum Beispiel. An Punkten also, wo ein intensiverer Besucherverkehr zu erwarten ist wie an Schutzhütten, Wanderparkplätzen, Wegweisern, erklärt Thomsen.

Eine Verkehrssicherungspflicht haben Waldbesitzer entlang öffentlicher Straßen. Im Wald selbst sind sie zum Handeln verpflichtet, sobald sie Kenntnis über unmittelbare Gefahren erlangen. „Bei erkennbarer offensichtlicher Gefahr wie unten liegender Äste sperren wir den Weg“, erklärt Thomsen. So hat sich beispielsweise die Gemeinde Harztor zur Sperrung des Ilfelder Burgbergs entschlossen.

Um in akuten Gefahrensituationen schnelle Entscheidungen etwa zu temporären Straßen- und Waldsperrungen oder Holzlagerplätzen treffen zu können, hatte sich bereits im Oktober eine Regionale Koordinierungsstelle Wald für den Südharz gebildet. Unter der Federführung des Forstamts arbeiten Polizei, Landesamt für Bau und Verkehr, Naturpark, Landwirtschaftsamt und Bürgermeister eng zusammen. Das Landratsamt unterstützt. Die Forstexperten blicken auch schon auf 2020 voraus: Denn dann beginnt die nächste Waldbrandsaison.