Über die Winterferien wurde in der Grundschule "Albert Kuntz" in Nordhausen fleißig gearbeitet.

Nordhausen. Die Sanierung in der Schule in Nordhausen läuft laut Stadtverwaltung nach Plan: Der erste Bauabschnitt und der Umzug sind gelungen.

Fortschritte an Albert-Kuntz-Schule in Nordhausen

Trotz Winterferien gab es an der Grundschule „Albert Kuntz“ in Nordhausen-Salza kein Ausruhen. Darauf hat jetzt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hingewiesen. Demnach erfolgten in den Ferien die Restarbeiten am seit September vergangenen Jahres sanierten Gebäudeteil. Daneben wurden die Klassenräume des zweiten Bauabschnitts leer gezogen und in den nun fertiggestellten Gebäudeabschnitt gebracht.

Zum Schulstart findet der Unterricht seit Montag im sanierten Schulteil statt. Gleichzeitig haben die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt begonnen, heißt es weiter. Aus diesem Grund muss die Sporthalle, die ebenfalls saniert wird, geschlossen werden.

Für die umfassende Sanierung wurde die Schule in jeweils zwei Abschnitte eingeteilt. Die Absicherung der erforderlichen Unterrichts- und Aufenthaltskapazitäten für den jeweils gesperrten Gebäudeteil erfolgt über die aufgestellten Containeranlagen.

Das gesamte Gebäude gemalert

Mit der Komplettsanierung erfolgt die Herstellung der Barrierefreiheit, die Installation eines Amok-Warnsystems, die Trockenlegung des Kellergeschosses, die Sanierung der Klinkerfassade und die Erneuerung der Innentüren sowie der Fußbodenbeläge. Zudem werde laut Rathaus das gesamte Gebäude gemalert, und auch die Elektroanlage erhält eine Kur. I-Punkt der Arbeiten: flächendeckendes WLAN im Schulgebäude.

Daneben erfolgt die Sanierung der Sporthalle und der Außensportanlagen. Die Bauzeit beträgt ein Jahr. Die Stadt Nordhausen erhält für die Sanierung des Schulgebäudes, der Sporthalle und der Außenanlagen der Schule Bundes- und Landesgelder in Höhe von 2,783 Millionen Euro.