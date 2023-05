Fotofahndung in Bleicherode: Zwei Unbekannte heben vierstelligen Geldbetrag ab

Bleichrode. Ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau klauen ein Portemonnaie und heben mit der gestohlenen Karte Geld ab. Die Polizei hat Fotos veröffentlicht.

Ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau haben am Dienstag, 14. Februar, gegen 13 Uhr ein Portemonnaie aus einem Einkaufstrolley in einem Supermarkt in Bleicherode geklaut.

Direkt im Anschluss hoben die beiden Täter gegen 13.30 Uhr bei einer Bank mit einer gestohlenen Karte aus dem Portemonnaie einen vierstelligen Betrag ab. Jetzt fahndet die Polizei mit Bildern nach den beiden Personen.

Beide Täter konnten bei den Vorfällen auf Video aufgezeichnet werden. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon: 03631/960).

